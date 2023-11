Arriva circolare sblocca-licenze per taxi, regole più semplici

Regole semplificate che permettono ai comuni di rilasciare licenze taxi aggiuntive, temporanee, e che consentono ai comuni capoluogo di regione, sede di città metropolitana e quelli sede di aeroporto, di incrementare il numero delle licenze in misura non superiore al 20% di quelle già rilasciate, con un concorso straordinario con procedura accelerata. Sono alcune delle precisazioni arrivate con la circolare Mimit-Mit sul dl asset. "Procedure semplificate per avere più taxi, più licenze e più servizi in auto ecologiche, quindi in città più salubri", ha commentato il ministro Adolfo Urso.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA