Zelensky, 'non sono pronto a parlare con la Russia'

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha detto di "non essere pronto" per i colloqui con la Russia a meno che le sue truppe non si ritirino dal suo Paese, negando che i funzionari occidentali gli avessero parlato di negoziati. Gli Stati Uniti "sanno che non sono pronto a parlare con i terroristi, perché la loro parola non conta nulla", ha detto Zelensky a Meet the Press della Nbc. "Devono uscire dal nostro territorio, solo dopo ciò, il mondo può passare alla diplomazia".



