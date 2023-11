Premier Australia, "lavorare in modo costruttivo con Cina"

Il primo ministro australiano Anthony Albanese ha promesso di "lavorare in modo costruttivo" con la Cina. I due paesi stanno cercando di sciogliere le relazioni che da tempo si sono "raffreddate". ghiacciate.

"L'impegno economico costruttivo tra i paesi aiuta a costruire relazioni, ecco perché il governo che guido continuerà a lavorare in modo costruttivo con la Cina", ha detto il premier in un discorso all'apertura del 'China International Import Expo' a Shanghai.



