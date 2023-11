Pallavolo: effetto Egonu,12.562 spettatori per Milano-Conegliano

12.562: è questo il numero degli spettatori presenti oggi al Forum di Assago, un record in Italia per la pallavolo di club, per il big match del campionato di A/1 femminile tra l'Allianz Vero Milano e l'Imoco Prosecco Conegliano, vinto in rimonta per 3-1 (23-25, 25-18, 25-20, 25-15) dalla squadra veneta che già una settimana fa si era imposta su Milano, a Livorno nella finale di Supercoppa.

Oggi a richiamare così tanto pubblico è stata principalmente la voglia di vedere dal vivo Paola Egonu contro quella squadra, Conegliano, che è stata sua per un triennio, dal 2019 al 2022, e con cui ha vinto 2 scudetti, la Champions e il Mondiale per club. Inoltre era da non perdere la sfida tra la stessa Egonu e l'attuale 'stella' della Imoco, la svedese Isabelle Haak. Che ha vinto, così come il suo club con Milano, la sfida con la rivale, segnando 18 punti contro i 17 della Egonu e risultando migliore anche come percentuale in attacco (43% contro 29%).

A fine partita, dai microfoni di RaiSport, il commento del tecnico dell'Allianz Vero, Marco Gaspari, che nel quarto set ha tolto dal campo Egonu. "Paola è una giocatrice come le altre e lo sa - le sue parole -, è la prima che si mette in discussione in ogni allenamento. Per noi è un terminale importante, sono state brave loro".

Intanto, da indizi social, sembra che la campionessa rientrata quest'anno in Italia dalla Turchia, dove giocava nel Vakifbank, abbia un nuovo amore, anche lui pallavolista, il 32enne Leonardo Puliti che gioca in A/3 a Garlasco ed è anche un manager del Consorzio Vero.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA