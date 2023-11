Merlyn, decisione cda Tim irrispettosa e sbagliata

"La decisione del CdA di Tim di approvare l'offerta di Kkr senza sottoporre la decisione ad un voto dell'assemblea dei soci è irrispettosa e sbagliata". Così il Fondo Merlyn in una nota nella quale "ribadisce" insieme ai suoi partners in questo progetto, "la volontà di riservarsi a procedere con ogni possibile azione che porti il CdA a convocare al più presto un'assemblea dei soci dove poter decidere se il piano oggi approvato in autonomia dal CdA sia quello che i soci desiderano per la loro azienda o se preferiscano un futuro differente e, a nostro avviso, migliore.



