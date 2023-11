"Il governo mi ha appena nominato commissario delegato per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi. Massimo impegno per risollevarci, tutti insieme: famiglie, imprese e istituzioni". Lo scrive il governatore della Toscana Eugenio Giani sui social.

L'ordinanza con la nomina di Giani a commissario delegato, spiega la Regione in una nota, è stata firmata oggi dal Capo del dipartimento di Protezione civile Fabrizio Curcio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA