Libano: 4 feriti in un raid israeliano su due ambulanze a sud

Quattro soccorritori sono rimasti feriti nel sud del Libano, al confine con Israele, in un bombardamento israeliano contro due ambulanze di un'associazione locale. Lo hanno riferito la stessa associazione e l'agenzia ufficiale libanese (Ani).

Secondo l'agenzia, il raid israeliano ha preso di mira due ambulanze dell'associazione Risala Scout, che dispone di squadre di soccorso ed è affiliata al movimento Amal, alleato di Hezbollah. L'associazione ha precisato in un comunicato stampa che "un drone delle forze di occupazione israeliane" ha "deliberatamente preso di mira (...) i due veicoli, provocando ferite moderate a quattro paramedici".

L'attacco è avvenuto all'alba mentre le due ambulanze si trovavano nel villaggio di Tayr Harfa, a tre chilometri dal confine, per evacuare i feriti.

Dal 7 ottobre, sul versante libanese sono morte 76 persone, secondo un conteggio dell'Afp, tra cui 58 combattenti di Hezbollah, mentre secondo le autorità sei soldati e un civile sono stati uccisi da parte israeliana.



