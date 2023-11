Fiorentina in silenzio 'per rispetto presenti e non'

In casa Fiorentina, arrivata alla terza sconfitta consecutiva, la società viola ha comunicato il perché del silenzio stampa di oggi: "Nel rispetto di tutte le persone presenti e non presenti, la Fiorentina, in questa serata difficile per tutti gli abitanti della Toscana, non rilascia dichiarazioni".

Da segnalare che durante la partita sui profili social del club viola la Fiorentina ha voluto esprimere la propria solidarietà alle vittime dell'alluvione dei giorni scorsi postando una foto delle due squadre abbracciate al centro del campo con scritto: "La Fiorentina e il presidente Rocco Commisso si stringono intorno al dolore delle vittime dell'alluvione".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA