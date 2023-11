Blinken in visita a sorpresa a Baghdad

Il segretario di Stato americano, Antony Blinken, è in visita a sorpresa a Baghdad, in Iraq. Lo riferisce una nota del governo iracheno.

Nella capitale irachena, Blinken ha incontrato il primo ministro iracheno, Muhammad Shiaa al Sudani. I due hanno parlato dei rischi di un'estensione della guerra tra Israele e Hamas. La visita di Blinken in Iraq, annunciata dall'ufficio del premier iracheno, non era stata precedentemente divulgata per motivi di sicurezza. Ciò avviene in un momento in cui, dall'inizio della guerra tra Israele e Hamas, attacchi di razzi e droni hanno preso di mira le basi irachene dove sono dispiegate le truppe americane e la coalizione internazionale anti-jihadista.



