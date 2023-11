Il flusso attuale di aiuti a Gaza è gravemente insufficiente: così il segretario di stato Usa in una conferenza stampa a Baghdad. "Non sfruttate la guerra in corso in Medio Oriente, non fatelo", "Prenderemo ogni misura per proteggere il nostro personale nella regione", ha aggiunto Blinken, rilanciando da Baghdad il monito Usa contro l'allargamento del conflitto e gli attacchi alle truppe americane.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA