Oltre 4mila a corteo Milano,scritta 'Stop war' vicino prefettura

È salito a circa quattromila il numero dei partecipanti al corteo pro Palestina partito da piazza Oberdan a Milano intorno alle 15.30. In corso Venezia, sulla cancellata dei giardini Indro Montanelli, i manifestanti hanno fissato vari strati di pellicola sulla quale hanno scritto con della vernice rossa "Stop colonialism, free Palestina". Un'azione analoga è stata fatta anche in corso Monforte, dove si trova la sede della Prefettura. In questo caso i manifestanti hanno acceso alcuni fumogeni e scritto sull'asfalto "Stop war".





