4 novembre: La Russa, presto più festa nazionale che in passato

"Questo 4 novembre presto diventerà ancora più festa nazionale di quanto non lo sia stato negli ultimi anni". Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, durante il suo intervento in occasione delle celebrazioni del 4 novembre nell'aula di Palazzo Madama. Il riferimento è al disegno di legge già approvato dal Senato, a prima firma Maurizio Gasparri, che punta a ripristinare questa celebrazione nel calendario istituzionale.

A margine del concerto, La Russa ha annunciato che il 12 novembre nella sala dedicata ai caduti di Nassiriya verrà aggiunta un'altra targa in ricordo dei caduti "di tutte le missioni internazionali".



