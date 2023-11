Toscana, allerta arancione fino alle 18 a nord e sulla costa

Ancora in corso fino alle 18 di oggi l'allerta arancione per mareggiate, rischio idraulico e vento forte sulla costa Toscana da nord fino a Piombino, e per rischio idraulico nella Toscana settentrionale, con allerta gialla per vento sul resto della regione per la giornata di oggi: è quanto comunica la Regione Toscana.

Per la giornata di domani, sabato 4, la Regione ha invece emesso un'allerta gialla per rischio idrogeologico e idraulico, temporali forti sul nord ovest della Toscana, con mareggiate sull'Arcipelago, e vento forte su Toscana meridionale, Arcipelago, Alto Mugello, Valle del Reno.

La Sala operativa della Protezione civile regionale precisa inoltre che "nella vigilanza di domani sarà valutato l'evolversi della situazione con eventuale innalzamento di tutti i livelli di rischio".



