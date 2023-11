Maltempo, terza vittima in Toscana: è 84enne colpita da malore

"Purtroppo è stata trovata morta un'altra persona a Montemurlo. Le vittime salgono a 3". Così il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani sui social.

Secondo quanto si apprende, la terza vittima del maltempo in Toscana è una donna di 84 anni, morta a seguito di un malore.

L'anziana si sarebbe sentita male mentre stava spalando acqua dalla sua abitazione a Montemurlo, tra i comuni del Pratese più colpiti. Sempre a Montemurlo, nella frazione di Bagnolo, è morto un uomo di 85 anni, trovato riverso in acqua, in una stanza completamente allagata della sua abitazione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA