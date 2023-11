Immobili inagibili per calamità restano fuori dal patrimonio

Anche nel 2024 gli immobili e i fabbricati distrutti o non agibili a causa di calamità naturali saranno esclusi dal computo del patrimonio immobiliare, e dunque non peseranno sulla situazione patrimoniale.

La legge di bilancio 2024, spiega la relazione illustrativa, proroga a tutto l'anno prossimo "la disposizione che esclude dal computo del patrimonio immobiliare, ai fini dell'accertamento dell'indicatore della situazione patrimoniale, gli immobili e i fabbricati di proprietà distrutti o non agibili in seguito a calamità naturali, nel limite di spesa di 2 milioni di euro annui".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA