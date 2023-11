Lo spread tra Btp e Bund chiude in calo a 190 punti, rispetto ai 196 della vigilia, portandosi ai livelli di settembre scorso. Il rendimento del decennale italiano scende di circa 10 punti base al 4,61%. In calo anche il tasso del Bund tedesco al 2,71 per cento.



