"Amina Milo è stata prosciolta dalle accuse a suo carico. Amina è libera". Lo comunica il suo legale.

"Mi sento bene ora, grazie a tutti per l'aiuto, non ci sto credendo", è il commento di Amina all'ANSA. Amina era detenuta in Kazakistan con l'accusa di traffico di droga da luglio.





