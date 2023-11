Borsa: l'Asia cresce trainata dall'hi tech, bene Seul e Taiwan

Mercati azionari asiatici e del Pacifico in generale rialzo, con alcuni listini trainati chiaramente dal settore tecnologico e in particolare dal comparto dei chip. Le Borse migliori dell'area sono infatti Taiwan, che cresce del 2,2%, e Seul, in rialzo finale dell'1,8% con l'indice generale e del 4% con l'indice Kosdaq appunto del settore tecnologico.

Bene anche Tokyo in rialzo dell'1,1% dopo il varo da parte del governo giapponese di un consistente pacchetto antinflazione, mentre appaiono contrasti i mercati cinesi. Hong sale infatti dello 0,4%, mentre Shanghai cede lo speculare 0,4% e Shenzhen lo 0,8%.

In aumento dello 0,8% Sidney, con i futures sull'avvio dei listini europei leggermente positivi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA