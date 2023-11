Banda svaligia magazzino di Iphone, bottino da 1 milione di euro

Un ingente colpo è stato messo a segno, questa mattina prima dell'alba, in un magazzino di una nota società di logistica nel Milanese. Una banda di almeno una decina di persone, con molti mezzi, ha portato via due pallet di smartphone Iphone per un valore di circa un milione di euro.

È accaduto intorno alle 4.30 in via delle Industrie a Settala ai danni della Ingram Micro srl, filiale italiana di una multinazionale di sviluppo digitale e logistica. Ad agire, secondo quanto riferito dai Carabinieri, sarebbe stata una banda di almeno dieci persone, giunte sul posto con 4 auto e 2 furgoni, sui quali, dopo aver sfondato il cancello carraio dell'azienda, hanno caricato i pallet di cellulari.

I banditi, prima di entrare in azione, hanno bloccato le strade confinanti con 9 auto, poi abbandonate, sulle quali ora sono in corso accertamenti. Gli investigatori della Compagnia di San Donato Milanese (Milano) stanno anche analizzando i filmati delle telecamere della zona.



