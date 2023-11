Amb. Israele, 'impossibile non rispondere a attacco Hamas'

"Noi non vogliamo fare una rappresaglia: dopo l'attacco crudele di Hamas è semplicemente impossibile per noi non eliminare le capacità di Hamas di lanciare un attacco simile da Gaza a Israele: questo è quello che stiamo facendo. Hamas ha reso impossibile per noi non rispondere". Lo ha detto a SkyTg24 l'Ambasciatore d'Israele in Italia, Alon Bar.

"Jabalya non è soltanto un campo profughi, è anche un centro militare delle operazioni di Hamas da cui i terroristi lanciano degli attacchi verso Israele e da cui i missili vengono lanciati contro i civili quotidianamente", ha aggiunto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA