Golf: Rahm con "Green Jacket" a finale World Series baseball

Con indosso la "Green Jacket", simbolo del Masters che ha fatto suo nell'aprile di quest'anno, e un tiro da "maestro", il golfista spagnolo Jon Rahm ha dato il via negli Usa alla gara 4 delle World Series del baseball Mlb vinta dai Texas Rangers, che hanno regolato per 11-7 gli Arizona Diamondbacks. Proprio in Arizona, il numero 3 del golf mondiale si è laureato vincendo 11 titoli in ambito universitario.

Acclamato da tutti i presenti, Rahm si è portato la mano sul cuore ringraziando i tifosi con tanto di giro di campo.



