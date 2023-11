Borsa: Tokyo, apertura in netto rialzo (+1,43%)

La Borsa di Tokyo inizia la seduta in sostenuto aumento, seguendo il consolidamento del mercato azionario Usa, sostenuta dalla debolezza dello yen sulle principali valute dopo l'esito della riunione della Banca del Giappone (BoJ). In apertura l'indice Nikkei avanza dell'1,43% a quota 31.301,51, e un progresso di 442 punti. L'ampio differenziale sui tassi di interesse tra Giappone e Usa e Europa, e la prosecuzione della politica monetaria accomodante della BoJ incidono sullo yen, che torna a indebolirsi sul dollaro a 151,30, e ai minimi in 15 anni sull'euro poco sopra a 160.



