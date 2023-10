Vodafone cede le attività in Spagna per 5 miliardi a Zegona

Vodafone cede Vodafone Spagna a Zegona Communications per un controvalore di 5 miliardi di euro, di cui almeno 4,1 miliardi in contanti e fino a 0,9 miliardi in azioni privilegiate rimborsabili entro sei anni dal closing.

L'accordo, si legge in una nota, prevede anche che Vodafone fornisca una serie di servizi a Vodafone Spagna per un controvalore annuo di 110 milioni di euro. Il closing è atteso nella prima metà del 2024.

"La vendita di Vodafone Spagna è un passaggio chiave per dare una giusta dimensione al nostro portafoglio per la crescita e ci permetterà di focalizzare le nostre risorse in mercati con strutture sostenibili e sufficiente dimensione locale", ha commentato Margherita Della Valle, ceo di Vodafone, sottolineando come il mercato spagnolo fosse diventato "sfidante, con ritorni strutturalmente bassi".

"La mia priorità è creare valore attraverso la crescita e migliorare i ritorni. Dopo la transazione recentemente annunciata in Gran Bretagna - ha aggiunto -, la Spagna è il secondo dei nostri più grandi mercati in Europa dove agiamo per aumentare la competitività e le prospettive di crescita del gruppo".



