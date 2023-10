In una conversazione telefonica con il suo omologo siriano Faisal Mekdad, il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov ha giudicato "inaccettabili" i raid aerei israeliani in territorio siriano, "che sono diventati sempre più frequenti in coincidenza con gli eventi nella Striscia di Gaza".

Lo ha detto il ministero degli Esteri di Mosca, citato dall'agenzia Tass.



