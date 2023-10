Lottomatica, ricavi in crescita (+12%), conferma i target

Lottomatica ha chiuso i primi nove mesi dell'anno con ricavi per 1.194,9 milioni di euro, in crescita del 12% rispetto allo stesso periodo pro forma del 2022 (+17% il dato contabile) e con un ebitda rettificato salito del 15% a 426,4 milioni (+25% il dato contabile). Il cash flow operativo, si legge in una nota, si è attestato a 344,7 milioni mentre l'indebitamento finanziario netto si attesta a 1.248,1 milioni.

Confermata la guidance per l'esercizio 2023, con ricavi attesi tra 1.630 e 1.690 milioni, un 'adjusted' ebitda tra i 570 e i 590 milioni, circa 65 milioni per gli investimenti ricorrenti, 45 milioni per le concessioni, 30 milioni one-off per la crescita e 35 milioni per potenziali pagamenti differiti.

"In questo terzo trimestre abbiamo rafforzato la nostra posizione di leadership ed il nostro business Online ha continuato a crescere in quota di mercato in tutti i segmenti di prodotto e per tutti i brand", ha commentato l'ad di Lottomatica, Guglielmo Angelozzi. "Confermiamo, quindi, la nostra guidance per il 2023 e la nostra strategia di crescita organica e attraverso M&A".



