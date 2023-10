Inail, in 9 mesi 761 denunce di morti sul lavoro (-3,7%)

Nei primi nove mesi dell'anno, le denunce di infortunio sul lavoro presentate all'Inail sono state 430.829 (-19,6% rispetto a settembre 2022), 761 delle quali con esito mortale (-3,7%). In aumento le patologie di origine professionale denunciate, che sono state 53.555 (+21,9%). Lo indicano i dati dell'Inail, che evidenziano come la riduzione delle denunce di infortunio in complesso sia dovuta quasi esclusivamente al notevole minor peso dei casi di contagio da Covid.



