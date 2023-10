Cina, il nome Israele sparisce da mappe di Baidu e Alibaba

I motori di ricerca cinesi Baidu e Alibaba non menzionano più Israele sulle loro mappe Baidu Map e Amap relative al Medio Oriente: i confini dello stato ebraico sono segnalati, così come le sue città, ma il nome non compare, a differenza dei Paesi vicini. Gli utenti cinesi di Internet hanno espresso disappunto per il fatto che il nome 'Israele' non appaia più sulle mappe digitali di Baidu e Alibaba, seguendo un'ambiguità che corrisponde alla vaga diplomazia di Pechino e contrasta con la sua generale attenzione alle mappe, ad esempio su Taiwan.



