Avvio in cauto rialzo per le Borse europee, in attesa del dato sull'inflazione nell'Eurozona, dal quale dovrebbe emergere una ulteriore frenata dei prezzi ad ottobre. Parigi avanza dello 0,23%, Francoforte dello 0,17% e Londra dello 0,03%. In mattinata arriverà anche il Pil dell'area euro, previsto fermo nel terzo trimestre.



