Assaeroporti, a settembre transitati 20 milioni passeggeri

"A settembre 20 milioni di passeggeri sono transitati negli scali italiani, in crescita del 4,8% rispetto ai livelli del 2019". Lo ha detto il presidente di Assaeroporti, Carlo Borgomeo, aprendo il convegno: 'Aeroporti: infrastrutture strategiche per lo sviluppo del Paese' al Cnel.

"Un risultato che conferma e rafforza il trend registrato fin dalla primavera di quest'anno", ha spiegato Borgomeo. Da inizio anno i viaggiatori sono stati complessivamente 152 milioni, l'1,6% in più rispetto al 2019.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA