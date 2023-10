"Prendo atto della misura applicata a mia moglie Liliane, null'altro ho da aggiungere o commentare, se non che continuo a confidare nella giustizia.

Ribadisco, come è agli atti, la mia totale estraneità a tutto e chiedo nuovamente di rispettare la privacy di mio figlio", lo dichiara il deputato Aboubakar Soumahoro dopo l'annuncio della procura di Latina degli arresti domiciliari per la moglie Liliane Murekatete e la suocera Marie Therede Mukamatsindo.





