Netanyahu, l'operazione di terra può liberare gli ostaggi

"Capisco le preoccupazioni dei familiari degli ostaggi, ma la valutazione comune è che un'operazione di terra può creare la possibilità di liberare gli ostaggi. L'operazione di terra aumenta e crea più pressione": lo afferma in conferenza stampa il premier israeliano Benyamin Netanyahu.

"C'è un tempo per la pace e un tempo per la guerra. Ora è tempo di guerra. Israele è pronto a combattere. Non abbiamo voluto noi questa guerra ma la porteremo a termine fino alla vittoria", ha ribadito durante la conferenza stampa con i giornalisti stranieri.



