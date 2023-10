Mameli (Intesa), 'atteso brusco calo dell'inflazione di ottobre'

L'inflazione in Italia ha mostrato un "netto calo nell'ultimo anno, ma resta superiore alla media dell'Eurozona". E' quanto emerge in un report dell'economista Paolo Mameli, della direzione studi e ricerche di Intesa Sanpaolo.

L'inflazione è attesa "scendere bruscamente in ottobre, per poi risalire nei primi mesi del 2024; successivamente è attesa una nuova fase discendente, sino al 2,2% alla fine dell'anno prossimo. I rischi su questo scenario sono verso l'alto e legati principalmente alla componente energia", prosegue il report.

L'ampio calo previsto per l'inflazione italiana in ottobre è legato principalmente ad effetti base favorevoli sull'energia, i quali però invertiranno di segno successivamente (nella prima parte del 2024). Gli alimentari dovrebbero continuare a rallentare nei prossimi mesi, spinti al ribasso dalle quotazioni internazionali delle materie prime agricole e dai minori costi energetici, nonché da effetti base favorevoli destinati a cambiare direzione solo nella parte finale del 2024.

La guerra in corso in Israele aggiunge "incertezza alle prospettive dell'inflazione. Gli effetti sono poco rilevanti nello scenario più probabile. Viceversa, l'impatto sul costo dell'energia e quindi sui prezzi al consumo è rilevante negli scenari di rischio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA