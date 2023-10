Chiusura in calo per lo spread tra Btp e Bund tedesco, con il differenziale di rendimento sceso di sei punti base, a quota 191. In flessione anche il rendimento del decennale italiano, che cede 6,9 punti al 4,729%, mentre la frenata dell'inflazione in Germania e Spagna lascia sperare nella fine della stretta monetaria in Europa.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA