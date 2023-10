Borsa: Tokyo, apertura in calo (-1,06%)

La Borsa di Tokyo avvia la prima seduta della settimana in calo, seguendo la chiusura mista del mercato azionario statunitense, in attesa dell'avvio della stagione delle trimestrali in Giappone e dell'esito della riunione della Banca centrale nipponica (Boj) in materia di politica monetaria.

In apertura l'indice Nikkei segna una flessione dell'1,06% a quota 30.661,18, con una perdita di 328 punti. Sul mercato valutario lo yen è poco variato sul dollaro a 149,70 ed è stabile a 158,10 sull'euro.



