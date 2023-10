"Chiamiamo Israele a proteggere la popolazione palestinese in Cisgiordania" dalle azioni di "coloni estremisti". Lo ha detto oggi a Berlino il portavoce del ministero tedesco degli Esteri. Le famiglie palestinesi non devono essere costrette a lasciare la regione "per paura". Ci sono indicazioni che gli attacchi di questo tipo stanno crescendo, ha confermato il portavoce.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA