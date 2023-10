Ucraina, ex mercenari Wagner arruolati nelle unità cecene

Gli ex mercenari del gruppo Wagner si sono uniti al battaglione Akhmat della Cecenia impegnato nella guerra in Ucraina. Lo ha detto - come riporta il Kyiv Independent - il comandante del battaglione Akhmat, Apti Alaudinov, in un'intervista.

Secondo Alaudinov, "molti soldati Wagner si sono uniti a vari distaccamenti delle forze Akhmat e stanno operando in diversi settori non specificati del fronte in Ucraina"."I combattenti di Wagner - ha aggiunto - hanno sempre parlato con molto rispetto di Akhmat", probabilmente nel tentativo di soffocare le tensioni tra il defunto finanziere del gruppo Wagner Yevgeny Prigozhin e il capo della Repubblica cecena Ramzan Kadyrov.

Secondo l'Institute for the Study of War, le ex forze Wagner frammentate in vari settori del fronte difficilmente torneranno a essere un'organizzazione militare efficace "non avendo più quella forza tratta dall'essere un'organizzazione unitaria sotto una leadership chiara e coerente".



