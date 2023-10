Tragedia hockey ghiaccio:pattino gli taglia gola,muore giocatore

(ANSA-AFP) - LONDRA, 29 OTT - Tragedia nell'hockey su ghiaccio in Inghilterra. Il club Nottingham Panthers ha annunciato la morte dell'americano Adam Johnson, 29 anni, rimasto ferito dalla lama dei pattini durante uno scontro in un match disputato ieri. "I Nottingham Panthers sono addolorati di annunciare che Adam Johnson è tragicamente scomparso a seguito di un incidente avvenuto ieri sera durante la partita di Sheffield", ha scritto il club della Premier League inglese in un comunicato. L'americano, ex giocatore dei Pittsburgh Penguins, è morto per un taglio alla gola causato dalla lama del pattino di un avversario in uno scontro di gioco durante la partita di coppa tra Nottingham e Sheffield. La English Hockey League ha deciso di rinviare tutte le partite in programma domenica. (ANSA-AFP).



