Schianto all'alba in Ogliastra, muore 20enne, amici gravi

Tragedia all'alba nelle strade sarde, tra Tortolì e Lotzorai, in Ogliastra. Un giovane di 20 anni, di Villagrande Strisaili, ha perso la vita dopo lo schianto alle 5 del mattino, sulla rampa che dalla zona industriale di Baccasara conduce in direzione di Lotzorai. Il giovane viaggiava come passeggero a bordo di un'auto insieme con altri tre amici, feriti gravemente: uno in condizioni più critiche è stato trasportato al Brotzu di Cagliari con l'elisoccorso del 118. Altri due ragazzi sono stati trasportati con le ambulanze a Lanusei, sarebbero gravi ma non in pericolo di vita. Sul posto la polizia stradale e i vigili del fuoco.





