Rally: Kalle Rovanpera vince il secondo titolo mondiale Wrc

Kalle Rovanpera ha conquistato il suo secondo titolo mondiale rally consecutivo. Il 23enne finlandese è arrivato secondo dietro a Thierry Neuville nel Rally dell'Europa Centrale, conquistando un incolmabile vantaggio in classifica con una gara s'anticipo sulla fine della stagione.

Rovanperä (Toyota) vince così il suo secondo titolo consecutivo a soli 23 anni, dimostrando una precocità senza precedenti nel campionato mondiale di rally. "Quest'anno è ancora migliore dell'anno scorso - ha dichiarato, accolto al traguardo da suo padre Harri Rovanperä, anche lui ex pilota di rally - Mi sento davvero bene ma non posso dire molto altro".

Rovanperä ha approfittato dell'uscita di pista sabato di Elfyn Evans, suo compagno di squadra alla Toyota che era l'unico che poteva ancora sfidarlo per il titolo anche se le sue possibilità erano scarse. L'attenzione per l'ultimo appuntamento, in Giappone tra tre settimane, si concentrerà ora sulla lotta per il 2° posto tra Evans e Neuville separati da soli 7 punti.

L'estone Ott Tänak (M-Sport Ford) è arrivato 3° e il francese Sébastien Ogier, otto volte campione del mondo Wrc, 4°.



