Nevi, FI propone il codice identificativo nazionale affitti

"Un codice identificativo nazionale, attraverso il quale potremo tracciare tutti quelli che affittano un appartamento". È la proposta che avanzerà domani Forza Italia, da inserire nelle misure sugli affitti brevi in manovra, come annunciato dal portavoce nazionale e vicecapogruppo vicario azzurro alla Camera Raffaele Nevi.

Intervenendo a Sky Agenda, Nevi ha ribadito che per il suo partito "aumentare la cedolare secca sia un errore" e "può incentivare il nero", mentre il codice identificativo nazionale "in Grecia ha aumentato di 10 volte il gettito per quanto riguarda gli affitti brevi".



