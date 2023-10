La cedolare secca salirà dal 21 al 26% solo nel caso in cui si affitti per periodi inferiori a 30 giorni più di un appartamento. E' quanto prevede una nuova versione della manovra. L'aliquota della cedolare secca, attualmente fissala al 21%, "è innalzata al 26 per cento in caso di destinazione alla locazione breve di più di un appartamento per ciascun periodo d'imposta".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA