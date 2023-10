Netanyahu, 'più pressione su Hamas,più chance per ostaggi'

"La chiave è il livello di pressione" su Hamas: "maggiore è la pressione, maggiori sono le possibilità" di riavere gli ostaggi. Lo ha detto il premier israeliano Benyamin Netanyahu incontrando le famiglie dei rapiti, secondo quanto riferito dai media. Netanyahu ha assicurato alle famiglie degli ostaggi che "continuerà a fare ogni possibile tentativo per riportarli a casa". "Questo sforzo per riportarli a casa non solo continua, ma cresce di giorno in giorno", ha detto, citato dai media, aggiungendo che sarà tentata "ogni opzione possibile per riportarli a casa". "Questo - ha proseguito - è parte integrale degli obiettivi dell'operazione, non è retorica".



