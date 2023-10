Kazakhstan, almeno 11 morti in una miniera di ArcelorMittal

Almeno 11 persone sono morte in Kazakistan in un nuovo incidente in una miniera del colosso mondiale dell'acciaio ArcelorMittal. Lo hanno annunciato le autorità locali: "Nella miniera di Kostenko si è verificato un incendio che ha provocato la morte di 11 persone, mentre 18 feriti con lesioni di vario grado sono stati trasportati in ospedale" si legge in un comunicato dell'amministrazione regionale, che prosegue: "Dei 252 minatori presenti nel sottosuolo, 205 sono stati portati in superficie". Si tratta del secondo incidente mortale in due mesi in un cantiere del gruppo, dopo la morte di cinque minatori a metà agosto nella stessa regione.



