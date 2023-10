Israele, 'ospedale al-Shifa a Gaza un rifugio per i terroristi'

L'ospedale al-Shifa, il principale di Gaza, costituisce un luogo di protezione per ''i terroristi di Hamas''. Lo ha ribadito il portavoce militare Daniel Hagari. ''Sappiamo che il 7 ottobre, 200 membri dell'ala militare di Hamas sono corsi a quell'ospedale per trovare riparo''. Interpellato da un giornalista che voleva sapere se l'ospedale al-Shifa rappresenti un obiettivo per Israele, Hagari ha risposto: ''L'utilizzazione di un ospedale da parte dell'ala militare di Hamas costituisce un crimine di guerra''. ''Non anticiperemo alla stampa - ha aggiunto - le nostre attività a Gaza. Ma tutte le opzioni vengono prese in considerazione"



