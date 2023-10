Israele, non possiamo garantire sicurezza dei giornalisti a Gaza

L'esercito israeliano ha fatto sapere a Reuters e France Presse di non poter garantire la sicurezza dei giornalisti che operano nella Striscia di Gaza.

In una lettera alle due agenzie di stampa internazionali, le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno affermato che stanno "prendendo di mira tutte le attività militari di Hamas in tutta Gaza", aggiungendo che Hamas ha deliberatamente effettuato operazioni militari "nelle vicinanze di giornalisti e civili".

L'esercito nella lettera di cui riferisce il Guardian ha osservato che i suoi attacchi ad alta intensità contro obiettivi di Hamas potrebbero causare danni agli edifici circostanti e che i razzi di Hamas potrebbero anche esplodere e uccidere persone all'interno di Gaza.



