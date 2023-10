Lagarde a leader Ue, è presto per cantar vittoria su inflazione

"I tassi di interesse continueranno a essere fissati a livelli sufficientemente restrittivi per tutto il tempo necessario a garantire un tempestivo ritorno al nostro tasso di inflazione target del 2%.

L'inflazione segue una tendenza al ribasso, ma è troppo presto per dichiarare vittoria". E' quanto ha detto la presidente della Bce Christine Lagarde ai leader europei, secondo quanto si apprende, nell'intervento all'Eurosummit che si è riunito oggi in formato allargato al margine del Consiglio europeo.



