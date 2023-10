La banca centrale russa ha alzato il tasso di interesse di riferimento dal 13% al 15%, avvertendo che l'inflazione sta aumentando in tutta l'economia del Paese.

"L'attuale pressione inflazionistica è aumentata in modo significativo e supera le aspettative", spiega la banca centrale di Mosca in una nota che annuncia l'aumento dei tassi.

Il rialzo al 15% è superiore a quanto stimato dagli analisti, che in grande maggioranza si aspettavano un aumento al 14%.





