Fonti Ue, 'difficile riforma Patto all'Ecofin del 9 novembre'

E' difficile che una proposta sulla riforma del Patto arrivi già all'Ecofin del 9 novembre, come indicato dalla presidenza spagnola al termine della riunione a Lussemburgo. E' quanto si apprende da fonti Ue.

"Nulla è impossibile, ma la tempistica sarebbe ambiziosa", dice una persona a conoscenza della trattativa. Un nuovo testo non è sul tavolo e anche ci fosse servirebbe tempo agli Stati per analizzarlo e discuterlo. "Gli spagnoli non stanno presentando la proposta per provare a trovare un accordo", dice una fonte diplomatica. "La tempistica indicata dalla presidenza spagnola non è realistica", afferma un'altra fonte diplomatica.



