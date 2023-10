Via libera del Consiglio europeo alla nomina di Piero Cipollone come nuovo membro del comitato esecutivo della Bce. E' quanto si apprende a margine dei lavori del vertice Ue.

Cipollone succede a Fabio Panetta, che ha rassegnato le dimissioni con effetto dal 31 ottobre 2023 per assumere la carica di governatore della Banca d'Italia.



