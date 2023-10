Tim, pesante in Borsa -2% in attesa cda su Netco

Tim si prepara a una maratona di cda che porterà domenica 5 novembre a dare una risposta a Kkr sulle sue due offerte, quella per Netco e quella non vincolante per Sparkle, ma alla Borsa non basta, le ombre sull'operazione scatenano il panic selling e il titolo, lasciando il 2%, torna ai livelli di agosto a 25 centesimi di euro anche se gli analisti, in particolare quelli di Equita, restano convinti che la cessione di NetCo possa garantire a Tim una struttura economica e finanziaria adeguata, liberando risorse per lo sviluppo delle attività ex NetCo e supportando il rerating del titolo.

Durante il weekend una fuga di notizie sulla delibera della Corte dei Conti in merito all'investimento proposto dal Mef (ancora non ufficialmente pubblicata) ha messo in dubbio la sostenibilità finanziaria dell'investimento. Il Mef ha chiarito che la Corte non ha emesso un giudizio preclusivo sull'operazione e che il profilo di sostenibilità finanziaria e di convenienza economica non sono nemmeno stati analizzati in quanto, allo stato, le trattative in corso non consentono di disporre di dati definitivi da sottoporre alla Corte.

L'operazione, quindi, prosegue nel suo iter, come ribadito dal Mef.



